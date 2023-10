Genoa-Salernitana 1-0: cronaca e tabellino della partita

Il Genoa batte la Salernitana con un gran gol di Gudmundsson dopo i pali colpiti da Badelj e Retegui, ma deve rinunciare dopo un solo tempo al centravanti della Nazionale, che rientrava dopo 28 giorni dall’infortunio. Lo staff medico ha deciso di non rischiare, per un dolore al ginocchio sinistro. I rossoblù giocano un gran primo tempo, nella ripresa arretrano il baricentro ma non corrono rischi, salvo il colpo di testa di Mazzocchi sulla traversa, portando a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Colpo di testa di Dragusin su corner di Gudmundsson, Ochoa risponde con una prodezza

4' PALO GENOA: ancora su corner Badelj colpisce il palo.

13' Retegui protegge il pallone spalle alla porta, Gyomber lo neutralizza in modo irregolare. Nulla di fatto sulla punizione.

20' PALO GENOA: Retegui colpisce il palo con una girata al volo di grande spessore tecnico. Quindi cade a terra, destando apprensione, ma si riprende.

21' Bani e Coulibaly doloranti dopo un contrasto, gioco nuovamente fermo.

35' GOL GENOA: segna Gudmondsson con un preciso diagonale che non lascia scampo a Ochoa.

37' Primi cartellini nel giro di pochi secondi: Maggiore, Malinovskyi, Bradaric. Pochi minuti dopo è la volta di Bani per finire sul taccuino di Massa.

44' OCCASIONE GENOA: chance per Sabelli dopo un'azione collettiva, ma Ochoa non si fa sorprendere.



SECONDO TEMPO

46' Tre cambi: nel Genoa Retegui lascia il posto a Ekuban, nella Salernitana escono Candreva e Bradaric per Bohinen e Sambia.

48' Servizio di Gudmundsson, Lovato anticipa Ekuban.

55' Cross basso di Sambia, Mazzocchi tira al volo ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Martinez.

67' Cross di Legowski troppo sul portiere, Martinez blocca indisturbato.

69' Gudmundsson non trova spazio al limite dell'area, chiude Coulibaly

80' Lancio di Gyomber, Ikwuemesi non riesce a stoppare il pallone.

81' Kutlu ci prova da posizione decentrata, tiro respinto da Pirola.

85' Traversa della Salernitana con colpo di testa di Mazzocchi.





GENOA-SALERNITANA 1-0

RETE: 35' Gudmundsson.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani (54' De Winter), Vasquez; Sabelli (93' Vogliacco) Frendrup, Badelj (58' Kutlu), Martin; Gudmundsson, Malinovskyi (58' Strootman); Retegui (46' Ekuban). Allenatore: Alberto Gilardino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (64' Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore (64' Legowski), Bradaric (46' Bohinen); Candreva (46' Sambia), Cabral; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: ammoniti Maggiore, Malinovskyi, Bradaric, Bani, Gyomber, De Winter