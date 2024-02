Genoa, ripresa con vista sull'Inter: Vasquez a parte, dalla Svezia arriva il 18enne Johansson

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genoa di nuovo in campo: dopo due giorni per tirare il fiato, lo staff ha riabbracciato il gruppo al ‘Signorini’. Prima parte della seduta in palestra, seconda in campo: mister Gilardino punta il focus sulla sfida di lunedì sera in casa dell'Inter, capolista incontrastata della Serie A, e sa di arrivarci in un ottimo momento di forma. Gruppo a ranghi quasi completi in vista del di San Siro: fuori Matturro, alle prese con l'iter riabilitativo post operazione, e Vasquez, che continua a essere monitorato dallo staff medico dopo il match contro l'Udinese. La truppa rossoblù si è intrattenuta sul manto di Pegli per circa due ore, poi il rientro negli spogliatoi. Per domani è prevista una doppia seduta. Per quanto riguarda la trasferta di lunedì continua la prevendita per il terzo anello blu del "Meazza": i tifosi del Grifone saranno oltre 3 mila e si faranno sentire all'interno di un ambiente che si preannuncia infuocato. Per quanto riguarda il mercato in prospettiva, invece, ecco il colpo Vincenti Gunnar Johansson: il centrocampista classe 2006 arriva dall'Halmstad e sarà inizialmente aggregato all'U18 di Ruotolo, con la possibilità di salire in Primavera.