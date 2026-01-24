Genoa: prima convocazione per Bijlow e Zatterstrom
di c.b.
14 sec
Sono stati diramati i convocati del Genoa per la sfida contro il Bologna. Prima chiamata per Bijlow e Zatterstrom.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva
Difensori: Celik, Zatterstrom, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Thorsby, Cuenca, Onana.
Attaccanti: Colombo, Vitinha, Ekuban, Ekathor, Nuredini
