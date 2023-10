Genoa, per Messias una distrazione muscolare: sarà rivalutato tra una settimana

Non ci sono buone notizie per Messias: l'attaccante del Genoa, rimasto fuori contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, soffre di una distrazione muscolare. L'infortunio non è grave in sé, ma va comunque monitorato e nella prossima settimana il calciatore verrà rivalutato per capirne gli effettivi tempi di recupero.

Non si forzerà comunque per riaverlo subito in campo: il rischio di ricadute è dietro l'angolo, dunque si aspetterà di riavere il brasiliano a completa disposizione per permettere a Gilardino di schierarlo.