Genoa, non basta il cuore: la Fiorentina vince grazie a Gosens e un miracoloso De Gea (0-1)

E' un Genoa che fra le mille difficoltà corre, lotta su ogni pallone, si sacrifica in copertura e va anche vicinissimo al gol.

Tuttavia lo sforzo non viene ripagato: la Fiorentina segna il gol decisivo nel finale con Gosens, che sfrutta un rimpallo e buca Leali da pochi passi.

Clamorosa la parata di De Gea nel recupero, che vola per togliere dalla porta il colpo di testa di Vasquez. Genoa all'ultimo posto nella notte di Halloween: per il Parma si spera in alcuni recuperi e in Balotelli.





LA CRONACA





Nemmeno due minuti di gioco e prima ammonizione del match: l'arbitro Chiffi estra il giallo per Pinamonti per un intervento in ritardo su Bove. Due minuti più tardi ammonito anche Richardson nei viola per un tackle ruvido su Ekhator

Altro cartellino giallo al 10': ammonito Quarta per intervento su Pinamonti dal limite dell'area: sul pallone Martin che calcia di poco alto

23' - Genoa pericoloso! Destro diagonale di Sabelli deviato, palla di poco vicino al palo

26' - Genoa ancora in attacco: cambio gioco di Sabelli per Martin che di prima cerca compagni, Ekhator intercetta, si gira ma il sinistro è debole e troppo incrociato. Ma buono spunto rossoblù

35' - tentativo col sinistro di Dodo, bloccato da Leali

39' - Richardson impegna Leali con il sinistro dalla distanza, bravo a opporsi il portiere rossoblu





LA RIPRESA





Si riparte con gli stessi 22 in campo.





48' - occasione per Ekhator: l'attaccante sfugge alla difesa dopo il lancio di Leali, ma non sfrutta la buona posizione calciando solo con potenza ma senza precisione





52' - tentativo di Colpani da fuori dopo un'azione insistita della Fiorentina, Leali facile





69' - Martin liberato dal lavoro di Frendurp calcia in diagonale, sinistro deviato in corner: nulla di fatto





Doppia sostituzione per il Genoa: escono Badelj e Ekhator, entrano Miretti e Masini





72' - vantaggio della Fiorentina, segna Gosens: sul cross di Beltran rimpallo in area con il pallone che rimane lì, il tedesco è il più lesto a toccare e battere Leali





74' - immediata reazione del Genoa che crea un pericolo con Pinamonti, tiro angolato parato da De Gea





81' - ancora Pinamonti, destro dopo il controllo di petto, deviazione che smorza la conclusione e facilita la parata di De Gea





83' - occasione Genoa, sul piazzato di Martin fa la sponda Matturro, Dodo' anticipa Vogliacco e Pinamonti da due passi dalla porta





87' - prova in rovesciata Masini! palla a lato, sarebbe stato un gran gol





91' - vola De Gea! Vasquez smanaccia sul colpo di testa di Vasquez e la toglie da sotto l'incrocio





GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli (dal 77' Zanoli), Frendrup, Badelj (dal 70' Miretti), Thorsby (dal 77' Pereiro), Martin; Ekhator (dal 70' Masini), Pinamonti All. Gilardino





FIORENTINA (4-2-3-1) De Gea; Dodo', M. Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson (dal 62' Adli), Bove (dal 72' Mandragora); Sottil (dal 82' Biraghi), Beltran (dal 82' Rubino), Colpani (dal 73' Ikone); Kouame All. Palladino





Ammoniti: Pinamonti, Vogliacco, Vasquez, Pereiro (G); Richardson, M. Quarta (F)