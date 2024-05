Genoa, la rimonta firmata Gila e Badelj: 2-1 al Sassuolo

Il Genoa stende anche il Sassuolo al Luigi Ferraris. Per i rossoblù un primo tempo sottotono, chiuso in svantaggio per 0-1 dopo un rigore chiamato dal VAR e realizzato dall'ex Andrea Pinamonti.

Nell'intervallo Gilardino scuote i suoi ragazzi e sceglie di puntare su Spence ed Ekuban, togliendo dai titolari Vogliacco e Sabelli. La mossa si rivela decisiva, i nuovi entrati regalano corsa e freschezza. Il gol del pari lo firma però il capitano Milan Badelj, in odore di rinnovo col Grifone: il suo opportunismo finalizza gli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Sassuolo, disperato e costretto a vincere per sperare nella salvezza, mostra il fianco e subisce anche il secondo gol. Dopo una grande discesa di Gudmundsson, è proprio Ekuban a calibrare un cross basso verso il secondo palo. Il goffo intervento di Kumbulla regala al Genoa il vantaggio e i tre punti.

Nel finale, con un Sassuolo mai veramente pericoloso, c'è spazio per i tanti applausi di un Ferraris incandescente verso i trascinatori di questa stagione, Badelj, Gud e Retegui, sostituiti per una meritata passerella. Applausi alla fine anche per Ballardini, ex amato ma al momento chiamato ad un'impresa quasi impossibile sulla panchina neroverde. Il più contento di tutti però è Gilardino, che si lascia alle spalle il Monza toccando quota 46 in classifica. Il suo rinnovo è solo "una questione burocratica" e il futuro può davvero cominciare: in rossoblù, naturalmente.