Genoa in cerca di 'vendetta' contro il tabù Milan: il successo in casa manca dal 2016

L'ultimo a riuscirsi fu Ivan Juric nel 2016, un secco 3-0 con le firme di Ninkovic e Pavoletti e un autogol di Kucka. Da allora il Genoa non ha mai più vinto in casa contro il Milan: fino ad oggi tra le mura del Ferraris sono arrivate 5 sconfitte e un pareggio, con 11 reti segnate dai rossoneri e 3 dai rossoblù.

La rabbia - E non mancarono le polemiche nell'ultimo confronto tra le due squadre a Genova: un Genoa che tiene testa all'avversario per tutto il match viene punito nel finale dal gol di Pulisic, chiaramente viziato da un controllo con il braccio dell'americano che clamorosamente non venne notato dall'arbitro né segnalato dal var.

Metterci la faccia - Fu la partita del caos negli ultimi minuti con Giroud inventato portiere per l'espulsione di Maignan - con salvataggio in extremis su Puscas - ma soprattutto della rabbia dell'allora presidente rossoblù Alberto Zangrillo che scelse di parlare nel post-partita al posto di mister Gilardino. Dito puntato chiaramente sull'episodio, ma anche sull'uscita killer del portiere rossonero su Ekuban, e sull'ipocrisia di un sistema calcio in cui "Golia vince sempre su Davide"

Un anno e sette mesi più tardi si ritrovano faccia a faccia un Genoa matematicamente salvo e un Milan maggiormente concentrato sulla finale di Coppa Italia, unica strada rimasta per giocare in Europa il prossimo anno. Forse le due squadre maggiormente in difficoltà nella prima parte della stagione: entrambi i club infatti hanno cambiato guida in panchina nel 2024 (Gilardino esonerato a fine novembre, Fonseca agli sgoccioli di dicembre).

Sarà inoltre il primo incrocio da allenatori per Vieira e Conceicao: per il primo l'obiettivo è quello di rompere un tabù che dura da troppo tempo, e mettere la famosa 'ciliegina' sul campionato del Genoa

Come arriva il Genoa - Tra i giocatori infortunati, passi avanti solamente per Jean Onana che ieri ha partecipato agli allenamenti. Non ci saranno Ekuban, Malinovskyi e Cornet, mentre Bani ha recuperato. Otoa convocabile dopo aver scontato la squalifica

Come arriva il Milan - I rossoneri potrebbero recuperare in tempo Jovic per la sfida al Ferraris, il quale partirebbe comunque dalla panchina. Da Sergio Conceicao non ci si aspettano particolari sorprese di formazione

Squadra arbitrale - L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Collu della sezione di Cagliari. Assistenti Costanzo e Passeri, quarto uomo Santoro. Al VAR Gariglio coadiuvato da Mazzoleni

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.