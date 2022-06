di Redazione

Ecco il primo acquisto del Genoa per tornare in Serie A. Si tratta del centrocampista, ormai ex Eintracht Francoforte, Stefan Ilsanker.

Il Grifone ha ufficializzato l'acquisto dell'austriaco tramite i social. Ilsanker vanta 61 presenze con la propria nazionale