Genoa, i tifosi colorano di rossoblù le vie del centro per i 130 anni del club

Popolo rossoblù in festa. Appuntamento in piazza De Ferrari alle 22.30 circa di ieri sera, per poi cominciare a preparare una coreografia degna di chi compie 130 anni. I tifosi del Grifone hanno fatto le cose in grande stile, coinvolgendo le vie principali della città: da via XX Settembre a Piazza Corvetto, passando per via Roma e Piazza De Ferrari. L'ora X è scattata a mezzanote, momento in cui è cominciato lo spettacolo pirotecnico e coreografico, seguendo le minuziose istruzioni dei capi ultras: fuochi d'artificio da piazza de ferrari e la scritta Genoa, illuminata dai fumogeni, lungo tutta via Venti. Poi via all'entusiasmo: cori, striscioni, bandiere, sciarpe, magliette e ogni tipo di gadget per spingere il corteo fino in via Palestro, luogo in cui 130 anni nacque il club rossoblù. A cantare c'era ogni tipo di generazione: bambini con genitori, ragazzi con amici e intere famiglie con i colori del Grifone, per una sfrenata dimostrazione d'amore che ha coinvolto proprio tutti.

Uno spettacolo in grande stile che ha anticipato la festa organizzata dal club per questa sera a partire dalle 19 al Porto Antico, una serata di passione con eventi, spettacoli ed eccellenze musicali.