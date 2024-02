Genoa, Gilardino e la voglia matta di "sgambetto" a Gasperini: con un Vitinha in più

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Con il pareggio ottenuto sabato scorso al Castellani di Empoli, sono 8 i punti conquistati dal Genoa nelle ultime 4 gare di campionato, al termine di un mini girone di partite considerate abbordabili che lo ha visto vincere due volte per 2 a 1 - su Salernitana e Lecce, entrambe le volte in rimonta - e pareggiare in altrettanti casi per 0 a 0 con Torino in casa e appunto Empoli.

8 come i risultati utili consecutivi che il Genoa ha portato a casa da fine dicembre, da quel pareggio interno contro la Juventus. Dopo i malumori post Monza, la squadra di Alberto Gilardino ha recuperato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi a suon di prestazioni convincenti e punteggi che hanno consolidato un sicuro 11esimo posto, che fa ben sperare per il continuo della stagione.

Da domenica tuttavia si aprirà un ciclo di ferro che vede come prima sfidante l'Atalanta di Gasperini, in piena corsa Champions League, poi ci saranno Napoli e Inter fuori casa intervallate dall'impegno interno con l'Udinese. Da domani si inizierà a pensare alla sfida alla Dea nerazzurra con la ripresa dei lavori al Signorini di Pegli, su un manto erboso restaurato: non ci sarà Koni De Winter per squalifica dovuta all'espulsione di Empoli, si punta invece al recupero di Junior Messias, assente da quasi un mese. Per Gilardino la possibilità di giocarsi piu' carte possibile per cercare di allungare la striscia positiva.

Intanto dalla Francia arriva un rinforzo per la squadra Primavera: il Genoa ha chiuso per Oumar Barry, terzino sinistro classe 2006 che si trasferice a titolo definitivo dal Gazelec Ajaccio.