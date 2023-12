Genoa, Gilardino dopo il k.o. di Monza: "C'è frustrazione, sconfitta immeritata"

Ancora un boccone amaro per il Genoa che dopo una partita equilibrata esce sconfitto da Monza, gol decisivo arrivato ancora una volta negli ultimi dieci minuti di gara. Dopo il match ha parlato così mister Gilardino: "C'è frustrazione, non credo di dover rimproverare nulla ai ragazzi. E' stata un primo tempo equilibrato, poi un secondo tempo credo dominato da parte nostra in cui abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e poi anche per pareggiare. Non ricordo occasioni per il Monza. Purtroppo in questo momento veniamo puniti per tutte le piccole cose che concediamo, e subiamo gol. Pero' dobbiamo cercare di pensare positivo, anche se non arrivano risultati positivi, in particolare fuori casa. La volontà è quella di lavorare nel quotidiano e dare fiducia a questi ragazzi che oggi hanno fatto un'ottima gara."

"Occasioni mancate? Quelle di Retegui e Dragusin sono state quelle piu' nitide ma ce ne sono state altre che con un po' di lucidità e concretezza potevamo far male al Monza. Così non è stato, portiamo a casa una sconfitta per me immeritata. Detto questo il risultato è stato negativo ma la prestazione dei ragazzi è stata buona"

"Gudmundsson? Ha fatto una buona partita così come Messias e Retegui. C'è da migliorare nel fraseggio.Domani ci confronteremo con la squadra, ma il mio pensiero sarà quello di correggere gli errori e cercare di fare meglio in altre situazioni"

Su Messias "Ha avuto solo crampi, andrà gestito in questi giorni"