Genoa, Gilardino: "Con la Lazio in partita sino alla fine. Balo? Da solo non può risolvere i problemi"

"Abbiamo fatto un buon inizio e siamo rimasti in partita fino al secondo gol della Lazio, una squadra con un dna forte. Siamo in emergenza, ma il secondo e terzo gol non dovevamo prenderli così facilmente".

Lo ha detto il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la sconfitta per 3-0 all'Olimpico.

"Balotelli? La sua storia parla per lui, ma non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Normale che se arriva con il fuoco per mettersi a disposizione dell'ambiente può essere un valore per la sua qualità tecnica, può darci personalità, ma arriverà dopo un periodo di inattività e confidiamo possa essere in fretta al top", ha concluso Gilardino.