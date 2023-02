Genoa, Gilardino alla vigilia di Modena: "Perseveriamo nell'inseguire i nostri sogni. Criscito e Vogliacco ci saranno"

Genoa di scena a Modena, domani pomeriggio alle 16.15, in una delicata partita nel 25° turno di Serie B. Come ogni vigilia il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Di fronte avremo una squadra che sta attraversando un ottimo momento, una squadra ostica e forte sulle seconde palle. Una squadra concreta che rispecchia il suo allenatore che stimo molto. Sarà una partita da affrontare con grandissima determinazione, con grandissima fiducia e consapevolezza. Sappiamo che ci sarà un grande seguito di tifosi come è successo tantissime volte. Sappiamo quanta passione hanno mostrato. Dobbiamo perseverare nella quotidianità, perseverare nell'inseguire i nostri sogni e i nostri obiettivi. Perseverare nella voglia di fare la prestazione giusta perchè da ogni prestazione giusta arriva un risultato positivo. Sono convinto che domani la squadra farà una grande gara".

Sugli infortunati in via di recupero Gilardino regala due notizie rosee: "Vogliacco si allena con noi, sarà convocato. E mi auguro ci sia anche Criscito". Sul modulo: "Giocare a specchio? È una possibilità: in una partita ci sono sempre tante variabili e le soluzioni si possono modellare all'inizio, ma anche in corso. Serve flessibilità".

Sull'utilizzo di Frendrup in schemi diversi: "Lui è molto duttile, dinamico, bravo nel recupero palla. Può giocare in una mediana a due, a tre, ma anche sottopunta: vedremo che modulo utilizzeremo, ma non cambieremo molto rispetto all'ultima".

Sull'atteggiamento da tenere: "La volontà delle squadra deve essere sempre quella di fare prestazioni sia in casa che fuori, e come dovrà succedere domani. Iil campionato richiede sacrificio, umiltà e bravura sulla seconda palle. Dopo che ci mettiamo questo, noi abbiamo le qualità per far male alla squadra avversaria. Per prima cosa però serve l'atteggiamento".