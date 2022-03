Genoa, già esaurita la Gradinata Nord, la Sud a 5 euro

di Redazione

La prevendita ha già raggiunto metà dei posti disponibili. Anche con i granata il Ferraris mostrerà un bel colpo d'occhio

Quasi metà dei posti disponibili occupati. Gradinata Nord già sold out. Continua a buon ritmo la prevendita per la partita con il Torino di venerdì al “Luigi Ferraris” (ore 21). Come nelle sfide contro Inter ed Empoli, si profila un bel colpo d’occhio significativo, grazie anche ai prezzi popolari (gratis gli Under 14 nella Sud). I biglietti (non reperibili alle biglietterie dello stadio il giorno della partita) sono disponibili al Ticket Office del Genoa Store in via XII Ottobre 43r (orario 10-19), sul portale www.sport.ticketone.it e nei punti vendita abilitati

PREZZI: Tribuna Superba: € 80; Tribuna Inferiore: € 39 (*20) Distinti: € 18 (*9) Gradinata Sud: € 5 Promo U.14 per la Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store: per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto U.14 omaggio