Genoa, finale ancora fatale: il Milan vince 0 - 1 con Pulisic. Al 100' la traversa ferma Gudmundsson

Ancora un volta, dopo Napoli, Lecce, Udinese, il Genoa viene punito nel finale, un finale pazzo e sfortunato per il Grifone, che tiene testa al Milan di Pioli per tutto il match, sfiorando anche il gol, ma si arrende nel finale al gol di Pulisic, che con la giocata aggancia in area e trafigge Martinez. C'è rabbia in casa Genoa proprio per la rete dell'americano, che sembra aiutarsi con il braccio prima di calciare.

Senza Retegui, il Genoa non dispone all'inizio nemmeno di Messias, lasciato a riposo precauzionale per un risentimento al quadricipite. Nonostante questo gli uomini di Gilardino non si lasciano scoraggiare e affrontano l'avversario a viso aperto. Gudmundsson gioca prima punta con il supporto di Malinovksyi. Pienone a Marassi, 33.157 i presenti di cui 2032 ospiti.

Nel recupero, viene espulso Maignan per intervento pericoloso su Ekuban, sulla punizione dal limite Gudmundsson trova la traversa su punizione, poi Giroud - che si inventa portiere - salva su Puscas. Espulso anche Martinez nel Genoa, che dopo la sosta avrà la trasferta di Bergamo con l'Atalanta.

LA CRONACA

Grande ritmo ad inizio gara, Martinez esce bene su Okafor prima che possa tirare. Al' 10' proteste da parte del Genoa per un contatto tra Vasquez e Florenzi in area, per l'arbitro non c'è niente, Gilardino infuriato.

Al 15' conclusione di Florenzi dalla distanza, controllata da Martinez. Lo spagnolo salva sul tiro ravvicinato di Rejnders, ma c'era fuorigioco di Musah.

Al 25' incursione di Vasquez che prova la conclusione con il destro, muro del Milan con il pallone che finisce sui piedi di Frendrup, che ci prova da lontano: palla alta. Poi tiro violento di Hernandez, a lato.

LA RIPRESA

Grande intensità in campo ma il match non decolla, attacca il Milan ma regge la difesa rossoblu'.

Al 65' occasione Milan: sul cross di Florenzi va di testa Leao che schiaccia, Martinez con la mano la toglie dall'incrocio.

Intervento provvidenziale di Maignan su Dragusin: il difensore si accentra e prova il tiro di sinistro, palla deviata con il portiere francese che si salva all'ultimo.

Passa il Milan al 87': cross di Musah che trova Pulisic, aggancio in area e girata che trafigge Martinez. Gol confermato anche dal VAR, anche se dalle immagini sembra chiaro il tocco di mano dell'americano.

Succede di tutto nel recupero: Maignan in uscita anticipa prima Ekuban poi Gudmundsson di testa fuori area, rimane giù l'attaccante ghanese. Dopo il check del VAR, l'arbitro espelle il portiere per intervento pericoloso. In porta va Giroud.

La punizione di Gudmundsson clamorosamente trova la traversa dopo una deviazione: sul corner successivo intervento falloso di Martinez, salito in area, che viene ammonito e poi espulso per doppio giallo. Entra Leali per De Winter.

Giroud salva uscendo con le mani aperte su Puscas, al 104' la partita finisce sullo 0 - 1

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter (dal 100' Leali), Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 66' Kutlu) Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi (dal 66' Ekuban), Gudmundsson

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi (dal 65' Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli (dal 65' Giroud), Reijnders; Chukwueze (dal 46' Leao), Jovic, Okafor (dal 46' Pulisic) All. Pioli

Arbitro: sig. Piccinini

AMMONITI: Gilardino, Martinez (G); Hernandez, Florenzi, Musah, Adli (M)

ESPULSI: Martinez (G); Maignan (M)