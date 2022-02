Genoa, Ekuban salta l'Inter per un infortunio muscolare. Torna Amiri

di Maria Grazia Barile

L'attaccante aveva segnato il suo primo gol in Serie A domenica scorsa a Venezia

Si ferma Ekuban, l'attaccante più in forma del Genoa non è stato convocato per la sfida di questa sera al Ferraris con l'Inter a causa di un infortunio muscolare. Aveva segnato il suo primo gol in Serie A domenica scorsa a Venezia. Resta a casa anche Masiello, oltre a Piccoli, Bani e Vanheusden. Tornano a disposizione di Blessin Amiri ed Hernani. Di seguito l'elenco completo.