Genoa, ecco la seconda maglia con una banda trasversale rossoblù come nel '71

di Redazione

Le foto delle nuove maglie sono state fatte a bordo di una nave della flotta Msc, nuovo sponsor della società

Il Genoa ha svelato la seconda maglia, quella che verrà usata solitamente in trasferta. La novità più grosso è legata alla banda trasversale rossoblu che assomiglia moltissimo a quella usata nella stagione 1971/1972.

Le nuove divise prodotte dall'azienda inglese Castore stanno avendo un ottimo successo tra i tifosi che tra l'altro si stanno abbonando in massa per la stagione che sta per iniziare. E' piaciuta molto la prima maglia e anche la seconda sta avendo un ottimo riscontro.