Genoa, ko con il Lucerna: la prima amichevole finisce 2-0 per gli svizzeri

di Edoardo Cozza

Blessin affianca Coda a Favilli, in porta sceglie Martinez. Nel secondo tempo coppia d'attacco con l’ex Lecce e Kallon

Amichevole in corso a Lucerna tra i padroni di casa (che militano nella Super League, la Serie A svizzera) e il Genoa. Sconfitta per la squadra di Blessin che mette in campo una squadra sperimentale e senza tanti giocatori.

LUCERNA-GENOA 2-0

1' Questo l'undici scelto da Blessin per questa prima uscita stagionale. Il modulo sembra essere un 4-2-2-2: Martinez; Candela, Vogliacco, Bani, Czyborra; Lipani, Badelj; Portanova, Besaggio; Coda, Favilli.

43' Svizzeri in vantaggio al 43' con un colpo di testa di Ardaiz su assist di Beloko.

-

46' Blessin cambia quasi tutto l'undici nel secondo tempo: Semper; Cassata, Ilsanker, Rizzo, Czyborra; Masini, Melegoni; Fini, Jagiello; Kallon, Coda.

71' Raddoppio del Lucerna con Jashari

90' Finisce 2-0 per il Lucerna

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(foto Facebook Genoa)