Genoa, De Rossi: "Contento della prova a Parma, potevamo anche vincere"

Un punto che fa morale e classifica, in attesa del mercato promesso. Il Genoa torna da Parma con un pareggio che da continuità alla vittoria sul Cagliari, anche se c’è qualche rimpianto. Questa l’analisi del tecnico rossoblu Daniele De Rossi dopo il match: “Sono soddisfatto di come hanno messo attenzione i miei giocatori nei confronti degli avversari. Soprattutto nel primo tempo siamo stati in campo bene. Avremmo anche potuto segnare ma il loro portiere è stato bravo”.

De Rossi poi parla della ripresa: “Nel secondo tempo siamo stati meno arrembanti e tranquilli nel possesso palla, alla fine forse potevamo vincerla. Questo è il calcio, loro sono una squadra forte, con tante individualità, che sa mettere le altre in difficoltà. Secondo me i ragazzi hanno fatto una partita seria. De Rossi poi elogia anche la prestazione di Ostigard ammonito e diffidato e soprattutto di Sabelli che è tornato titolare”.

Nel finale Ddr ha fatto esordire Joi Xheto Nuredini che ha 18 anni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.