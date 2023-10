Genoa, da martedì la preparazione per la missione Atalanta: Badelj, Strootman e Retegui verso il rientro

Tra sei giorni riprende il campionato di Serie A, per il Genoa di Alberto Gilardino si aprirà da domani, martedì 17 ottobre, la ripresa degli allenamenti in vista della sfida in trasferta a Bergamo, sul campo dell'Atalanta di Gasperini.

Squadra a ranghi ridotti tra giocatori impegnati con le proprie nazionali e quelli alle prese con un infortunio: Gilardino spera di recuperare Badelj e Strootman per il centrocampo, Retegui per il reparto avanzato, la cui assenza contro il Milan si è fatta sentire in una partita in cui comunque il Grifone ha tenuto tenuto testa all'avversario.

Tutti e tre hanno buone chances di essere convocati per Bergamo, più indietro invece Messias per il quale ci vorranno tempi più lunghi, e su cui comunque c'è massima cautela per evitare ricadute. E' probabile che il brasiliano non partirà per il Gewiss Stadium.

Per Gilardino quasi una settimana di tempo pera fare le dovute valutazioni. Per quanto riguarda gli impegni dei nazionali, domenica sono scesi in campo Dragusin, Thorsby e Kutlu, che con la sua Turchia si è già qualificato agli Europei del 2024. Oggi è il turno di Haps con il Suriname, domani impegni per De Winter e Malinovskyi, mercoledì chiude Vasquez.