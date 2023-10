Genoa, che gol di Haps in Nazionale. Novanta minuti per Dragusin con la Romania

Campionati fermi per gli impegni delle nazionali, sono tanti i giocatori del Genoa in giro per il mondo con la maglia del proprio paese. Nella notte è sceso in campo con il suo Suriname l'esterno Ridgeciano Haps, che ha trovato il gol contro Haiti nella partita di Nations League della CONCACAF. Azione personale per Haps che salta un paio di avversari e poi col sinistro incrocia nell'angolo basso. La partita è poi terminata 1 a 1. Per Haps si tratta del primo gol in Nazionale maggiore.

In serata non sono scesi in campo né Frendrup né Kutlu rispettivamente con Norvegia e Turchia, 90 minuti per Dragusin nel pareggio della sua Romania contro la Bielorussia