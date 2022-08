Genoa, Charpentier in uscita: sfida a due Benevento-Parma

Dopo i fuochi d'artificio, con gli arrivi in rapida successione di Aramu, Puscas e Strootman, il mercato del Genoa è concentrato soprattutto sulle uscite. In via definizione la trattativa che dovrebbe portare alla cessione di Gabriel Charpentier, ventitreenne attaccante francese che nelle ultime stagioni il Genoa ha ceduto in prestito a Reggina, Ascoli e Frosinone. Con la squadra ciociara ha segnato 10 gol in 22 partite, prima di venire fermato da problemi muscolari. Gli stessi per i quali si è preferito non puntare su di lui in questa stagione, nonostante abbia dimostrato di avere buona dimestichezza col gol.

Sembrava destinato al Parma, ma nelle ultime ore si è arrivata un'offerta importante anche da parte del Benevento. Già in giornata Charpentier potrebbe conoscere la sua destinazione.