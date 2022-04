Genoa-Cagliari 0-0, la cronaca del match

di Marco Innocenti

Blessin non tradisce la sua filosofia di gioco e punta sul solo Ekuban davanti al trio Amiri-Galdames-Portanova

6': Genoa ancora pericoloso con la palla scucchiaiata da Amiri per lo scatto di Ekuban. Cragno esce e blocca

3': Cross da destra, Ekuban anticipato al momento del colpo di testa da Carboni. Ottima occasione per il Grifone

1': Si parte a Ferraris

PRIMO TEMPO:

Dentro o fuori, oggi non conta più nulla. Genoa e Cagliari si giocano tutto o quasi in appena 90 minuti. E se mai ce ne fosse stato bisogno, la vittoria nel pomeriggio della Salernitana ha aggiunto altro pepe ad una sfida che già di per sé voleva dire molto, anzi moltissimo. Si parte con i sardi a 28 punti, +6 sul Grifone che ha però il minimo vantaggio di aver vinto la gara d'andata per 3-2. Solo la vittoria però conta oggi per i ragazzi di mister Blessin, ogni altro risultato sarebbe praticamente come una condanna definitiva alla retrocessione.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA: Sirigu, Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez, Badelj, Sturaro, Amiri, Galdames, Portanova, Ekuban. A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Ghiglione, Destro, Hernani, Hefti, Yeboah. All. Blessin.

CAGLIARI: Cragno, Altare, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert, Joao Pedro, Keita. A disposizione: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Rog, Strootman, Nandez, Pereiro, Lykogiannis, Zappa, Pavoletti, Walukiewicz. All. Mazzarri.

ARBITRO: Valeria di Roma 2 (Assistenti: Alassio e Rocca - IV: Cosso - Var: Abisso - Avar: Ranghetti)