Genoa, Blessin: "Contro la Juventus servono gli attributi". Torna Cambiaso, dubbio Sturaro

di Tiziana Cairati

"Contro la Juventus serviranno gli attributi". L'allenatore del Genoa Alexander Blessin non usa giri di parole, anzi. Il termine è ancora più diretto e lo dice in spagnolo ma il senso è lo stesso.

"Nel derby loro hanno fatto un gioco più duro e sfruttando l'esperienza - ha spiegato il tecnico - ma non erano migliori di noi. Domani affronteremo una Juventus con enorme qualità, chiunque di loro scenda in campo, ma non dovremo avere paura.

Dobbiamo giocare con coraggio, grinta e tanta volontà. Abbiamo visto ad esempio che in alcune situazioni la Juventus può essere vulnerabile e bisogna lavorare proprio su queste situazioni per riuscire ad essere pericolosi. Affrontiamo una squadra fortissima anche in difesa e per questo dovremo essere bravi a sfruttare la profondità e soprattutto saperlo fare la momento giusto".

Nonostante la sconfitta nel derby Blessin crede ancora nella salvezza e questo ha trasmesso ai suoi giocatori in settimana, Criscito compreso. "Ho parlato con Mimmo - continua l'allenatore - sia dopo l'errore, sia nel giorno libero e gli ho detto che questo è il calcio. Ti fa esaltare e ti fa piangere. Non era facile al 95' in quel momento sotto la nostra Gradinata ma lui si è preso la responsabilità. Chi tira i rigori non sbaglia mai e sono sicuro che il prossimo lo segnerà. A lui e alla squadra ho detto che ora dobbiamo rialzarci tutti assieme".

La sfida ai bianconeri vedrà il ritorno tra i convocati di Cambiaso, ma fino all'ultimo ci sarà il dubbio Sturaro: "ha problemi che si porta dietro da tempo e si è sempre sacrificato per la squadra, vedremo domani come starà". La imminente finale di Coppa Italia potrebbe distrarre i bianconeri: "Dovremo essere bravi a non farli giocare e magari sperare che il loro pensiero sia soprattutto sulla finale di Coppa e provare sfruttare questo fattore".