Genoa, Blazquez e l'aneddoto su Vasquez: "Mi chiese di cederlo in A, per non perdere la convocazione per il Mondiale"

"Non volevamo cedere Vasquez alla Cremonese lo scorso anno, ma lui mi chiese di poter giocare in Serie A per non perdere la convocazione in Nazionale messicana, che si sarebbe giocato il Mondiale in Qatar. Questo però dimostra una mentalità giusta da parte sua: è un giocatore aggressivo e per me è cresciuto tantissimo" - così l'a.d. del Genoa Andres Blazquez che ospite in studio di We Are Genoa, racconta un aneddoto dietro alla cessione di Johan Vasquez alla Cremonese.

"Vasquez era arrivato in un momento difficile, era cambiata la società e poi l'allenatore: a un certo punto con Blessin c'era una situazione stressante, visto che nessuno si parlava o si litigava. Ora si è ambientato bene, al Genoa sente la fiducia, a Genova ha avuto una bambina e forse anche questo lo ha aiutato a diventare più maturo"