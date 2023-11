Genoa, Bani a Orientamenti 2023: "Difficile il mio recupero per Frosinone, lavoro per tornare il prima possibile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mattia Bani è stato ospite dell'ultima giornata di Orientamenti 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova. Il capitano del Genoa parte dalle parole del presidente rossoblu' Alberto Zangrillo che lo ha definito un esempio per i giovani giocatori: "E' stato troppo buono (ride). Non sono il più vecchio in rosa, ci sono giocatori più esperti ma sicuramente uno dei nostri compiti è quello di aiutare i giovani. Il mio sogno? Arrivare in Serie A da calciatore"

Sulla condizione fisica: "Difficile recuperare per Frosinone: sto lavorando con lo staff medico per tornare il prima possibile, non abbiamo una data precisa, valuteremo di settimana in settimana"

"L’unico trucco che abbiamo è lavorare tanto. Sicuramente avere mantenuto l’ossatura dell’anno scorso ci aiuta a fare funzionare tutta la parte difensiva, che è merito di tutta la squadra"

“Tornare a giocare subito dopo una vittoria tante volte è meglio, ma abbiamo anche bisogno di riposo, di recuperare giocatori importanti che hanno avuto infortuni e di ricaricare bene le energie perché poi non ci saranno più soste sino a dopo Natale. Dovremo farci trovare pronti dopo tanti impegni. Nei novanta minuti ci sono tante partite in una sola. Bisogna farsi trovare pronti, noi spendiamo tanto perché come squadra cerchiamo di pressare a tutto campo. Dobbiamo cercare di lavorare per addormentare le partite e portarle a casa”.

"Un consiglio ai giovani? Continuate a sognare, fate quello che piu' vi piace divertendovi" - chiude il difensore del Genoa