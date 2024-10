Genoa, Balotelli a un passo: manca solo l'ufficialità

Il Genoa non è mai stato così vicino a Mario Balotelli. Dopo l'anticipazione di Telenord durante We Are Genoa, mancherebbe soltanto l'ufficialità per il passaggio del giocatore in rossoblù, individuato come rinforzo ideale dalla dirigenza vista l'emergenza di organico in casa Genoa, sorpattutto in attacco.

Anche mister Alberto Gilardino, in conferenza stampa, oggi ha parlato di SuperMario, definendolo profilo interessante che "ha il fuoco che serve per poter fare ancora bene" e di fatto lanciando un altro appello alla società chiedendo altri rinforzi. Balotelli, 34 anni, ex Milan e Inter fra le altre, è pronto a firmare un contratto fino a giugno