Genoa, bagno di folla per Martinez allo Store: "Tifosi straordinari. La promozione uno dei giorni più belli della mia vita"

Bagno di folla per il numero 22 del Genoa Josep Martinez che ha incontrato i tifosi rossoblù al Genoa Store di via XII Ottobre. Il portiere, classe '98, si è prestato per foto, autografi e strette di mano ai tanti tifosi rossoblu, grandi e piccini, che sono accorsi a rendere omaggio a uno dei protagonisti indiscussi della cavalcata straordinaria che ha portato il Genoa in Serie A: "Per noi è un piacere sentire i tifosi che ci spingono costantemente, giocare con la gradinata Nord alle mie spalle è un'emozione unica. Sono molto felice di fare è parte di questa grande squadra, con questi splendidi tifosi. Ieri ho regalato i miei guanti ad un piccolo tifoso, è un piacere vedere tifosi che hanno cartelloni o striscioni con il mio nome. Un consiglio che i ragazzi che vogliono fare i calciatori? Non perdere mai l'illusione e credere sempre in se stessi"

Sulla promozione in Serie A: "Se devo scrivere il Genoa e la sua stagione in tre parole? Passione, perseveranza e umiltà. La promozione in Serie A è stata l'emozione più bella della mia vita, questo è solo l'inizio possiamo fare grandi cose il prossimo anno"

Sul futuro e sulla nazionale: "Ora penseremo alla Serie A con tranquillità, e voglio dare sempre il massimo per la mia squadra. La Nazionale vedremo piano piano, ancora è presto bisogna pensare a lavorare e poi si vedrà"