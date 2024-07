Genoa: abbonamenti record, sono 28.093, nella prossima stagione lo stadio sarà sempre tutto esaurito

StraordinAria. La campagna abbonamenti del Genoa tocca quota 28.093 e ritocca per la seconda volta consecutiva il primato cittadino che fino allo scorso anno resisteva dal 1991, quando dopo lo scudetto la Sampdoria aveva staccato 25.186 tessere. Un anno fa, dopo la promozione Only One Year, si era arrivati a 27.777, ora sono 316 abbonamenti in più. In pratica, date le attuali condizioni di capienza con la tribuna superiore trasformata in sovradimensionato settore stampa, restano circa 3mila biglietti per gara, quindi lo stadio Ferraris sarà esaurito in ogni gara casalinga del Grifone. Primo appuntamento, la partita di Coppa Italia contro la Reggiana in programma il 9 agosto alle 20,45.