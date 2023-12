Genoa, a Reggio Emilia per invertire il trend negativo fuori casa: con uno Strootman in più

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' più di un semplice scontro salvezza, è più del primo confronto a distanza tra Alberto Gilardino e Alessio Dionisi, che in carriera da allenatori non si sono mai ritrovati faccia a faccia. Sassuolo - Genoa è anche uno snodo fondamentale per il percorso di due squadre simili ma differenti

Entrambe a 16 punti in classifica, entrambe con la voglia di cambiare il trend: se da una parte c'è un Sassuolo che in casa non vince dal 23 di settembre - vittoria 4 a 2 contro la Juventus - dall'altra un Genoa che fuori casa fa fatica e l'ultimo punto lontano dal Ferraris lo ha portato a casa da Udine, era il 1 ottobre.

Da allora 0 punti per il Grifone in trasferta, due punti invece raccolti da Berardi e compagni al Mapei Stadium. Gilardino fa la conta e per la trasferta emiliana ritroverà Kevin Strootman, non ci sarà sicuramente Messias che ha riportato una distrazione muscolare dopo la partita con la Juventus

Per il prossimo impegno balla fra il sì e il no la presenza di Mateo Retegui, in tribuna nell'ultimo turno: Gilardino valuterà nei prossimi giorni se portarlo in Emilia, o se puntare sulla precauzione e averlo sicuramente contro l'Inter, per cui salvo imprevisti tornerà anche Messias.

Insomma quasi tutti disponibili per l'ultima trasferta dell'anno del Genoa, che a Reggio Emilia sarà sostenuto da 2mila tifosi. Il Grifone proverà a mettere sotto l'Albero di Natale un trend opposto rispetto alle ultime gare fuori casa.