Genoa: 27.777 abbonamenti, un numero da record dal valore simbolico, con la "firma" della proprietà americana

Si chiude con un primato straordinario la campagna abbonamenti del Genoa: staccate ben 27.777 tessere, a superare ampiamente il dato cittadino che resisteva dal 1991, quando dopo lo Scudetto e in vista della Coppa dei Campioni la Sampdoria aveva raggiunto quota 25.186.

Di grande valore simbolico anche il numero finale, con il "777" che è la "firma" della nuova proprietà statunitense. Dopo la promozione in A, rispettato il mantra "Only one year" ovvero "Un solo anno" (in B), l'amministratore delegato Andres Blasquez aveva dato alla tifoseria l'obiettivo di stabilire il nuovo primato cittadino di abbonamenti e il traguardo è stato ampiamente superato. Il numero di abbonati mette il Genoa in zona Champions, almeno per quanto riguarda la fedeltà del pubblico, e semplificherà assai le prevendite, che riguarderanno uno stock davvero esiguo di biglietti, calcolando anche l'indisponibilità per i genoani non abbonati del "settore ospiti", ovvero la gabbia Sud.

"Tutto il Genoa CFC - scrive il club sui canali social - ringrazia i tifosi genoani per la grande dimostrazione di affetto manifestata".