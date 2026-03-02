Forum Salute e Sanità 4a edizione, Trabona: "Solo l'inserimento dell'AI consentirà di avvicinare le distanze tra il bisogno e l'operatore"

Christian Trabona, chief operation officer presso Gruppo Fides GHC Garofalo Health Care, è intervento alla quarta edizione del Forum Salute e Sanità, dedicando alcune parole all'introduzione dell'AI nel sistema sanitario: "L'intelligenza artificiale molte volte fa paura, perché si pensa che possa deumanizzare la cura. Ma la realtà non è questa: solo chi riuscirà ad implementare l'automatizzazione digitale all'interno delle organizzazioni, sapendola gestire al meglio, diventerà fautore e non succube di questo processo. Anzi, l'intelligenza artificiale, in paesi come la Finlandia, i Paesi Bassi, e il Regno Unito, ha reso possibile intercettare in anticipo le fragilità, individuando ancora prima i bisogni della cura. E questo è un grande valore aggiunto. Gli assistiti verranno messi al centro e gli operatori, manlevati da una serie di attività tecniche, potranno dedicarsi veramente all'assistenza delle persone nei tempi e nelle modalità più appropriate"

