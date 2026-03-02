Forum Salute e Sanità 4a edizione, Menozzi: "La cardiologia in Liguria è uno dei campi di punta dell'innovazione tecnologica"

Il dott. Alberto Menozzi, direttore della S.C. di Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia e presidente del Consiglio Direttivo Regionale della Sezione Liguria dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ha rilasciato diverse dichiarazioni durante la 4a edizione del Forum Salute e Sanità: "Un altro ambito molto importante di innovazione recente sono i farmaci metabolici, adatti a patologie quali il diabete e le dislipidemie, condizioni che rappresentano tra i principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Anche in questo ambito abbiamo avuto, negli ultimi anni, enormi sviluppi riguardo alla progettazione e alla comparsa di farmaci che sono in grado di modificare la storia naturale delle malattie. Parallelamente, il nostro interesse si è focalizzato anche su tutto l'ambito delle tecnologie, delle terapie con device, andando ad ampliare e migliorare il repertorio di tecniche interventistiche per il trattamento delle coronare, delle valvole e delle aritmie"

