Forum Salute e Sanità 4a edizione, Damonte Prioli: " Sta cambiando la sanità Ligure"

Marco Damonte Prioli, Direttore generale A.T.S., interviene al Forum della quarta edizione di Salute e Sanità della regione Liguria. Le sue dichiarazioni testimoniano cambiamenti radicali: "Vogliamo dare una nuova identità al servizio sanitario Ligure, vogliamo dare un'identità che uniformi i livelli di assistenza sul territorio, un'identità che abbia una risposta più efficace ai bisogni della popolazione, vogliamo prendere in carico i nostri cittadini e far sì che la sanità si preoccupi di costruire un percorso di salute coerente ed efficiente, in particolare per quei cittadini che rappresentano oltre il 35% della nostra popolazione, coloro che hanno oltre i 65 anni. Questo passa attraverso un modello che ha previsto l'unificazione delle cinque EX-ASL, facendole confluire in un unico soggetto che è l'Azienda Tutela della Salute. L'uniformità ci permette anche di avere un presidio sul territorio, che altrimenti da Sardegna a Ventimiglia potrebbe risultare complesso"

