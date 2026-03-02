Forum Salute e Sanità 4a edizione, Conio: " È fondamentale intercettare precocemente il disagio giovanile"

Alla 4a edizione del Forum Salute e Sanità partecipa Nicoletta Conio, tesoriera dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Liguria: "Oggi si è parlato tanto di prevenzione: per quanto riguarda la psicologia si potrebbe promuovere il benessere giovanile lavorando su tutte quelle che sono le difficoltà quotidiane che i ragazzi incontrano nelle relazioni con gli altri, tutto quello che è relativo per esempio ai social, al cyberbullismo, tematiche molto delicate che non sempre vengono affrontate nel modo giusto. Sono disagi che sono venuti fuori nel periodo del Covid: la pandemia ha fatto da detonatore a questo disagio giovanile che comunque è sempre esistito, giovani che spesso non intravvedono un futuro. Solo la continuità delle sedute e la conoscenza approfondita di un esperto possono fare da terreno fertile per un benessere giovanile sempre più diffuso"

