Fiorentina-Genoa, i Gruppi della Nord: "Non saremo a Firenze"

I Gruppi del tifo organizzato del Genoa annunciano che non prenderanno parte alla prossima trasferta del Grifone, in casa della Fiorentina, prevista per il 2 febbraio. Alla base della decisione, si legge in un comunicato, la scarsità di biglietti disponibili per la tifoseria ospite - ovvero 300 - dovuta ai lavori di ristrutturazione in corso allo stadio Franchi

Si legge sul comunicato: “Firenze è da sempre teatro di grandi battaglie, tra Viola e Genoa, ma soprattutto tra Curva Fiesole e Gradinata Nord. A tutti noi questa trasferta ricorda i tempi di un calcio che non esiste più

Quest’anno, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, la disponibilità di acquisto dei biglietti per la tifoseria ospite è pressoché minima: 300 biglietti. Un numero imbarazzante ed esiguo che non permette ai gruppi della Nord e del popolo Genoano di viaggiare uniti e compatti, come sempre fatto negli ultimi anni.

Quindi, siamo costretti ad annunciare che i gruppi della Nord non prenderanno parte alla trasferta di Firenze del 2 febbraio. Ogni Genoano è libero di scegliere se mettersi o meno in viaggio per Firenze.

Chiediamo a chi non la pensa come noi e che quindi sarà tra i fortunati ad essere sui gradoni del Franchi, di mantenere libera la balconata principale del settore, in segno di rispetto per tutti gli striscioni che da anni macinano chilometri al seguito del vecchio Grifone con i fieri valori di unità e compattezza che da sempre legano la Gradinata Nord“.

