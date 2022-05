Euroflora 2022, ai Parchi di Nervi si chiude con 240mila visitatori

di Marco Innocenti

Boom di contatti su sito ufficiale e social della rassegna: +30% rispetto al 2018 e +300% di follower su Instagram. Prossimo appuntamento nel 2025

Si chiude con una prima stima di 240 mila visitatori la XII edizione di Euroflora, la Mostra Internazionale del fiore e della pianta ornamentale, che si è svolta nei Parchi e nei Musei di Nervi. I dati definitivi saranno resi noti nei prossimi giorni e, a seguire, una valutazione dell'indotto elaborata dall'ufficio studi della Camera di Commercio di Genova.

"Porto Antico di Genova, con un lavoro complesso durato quattro anni e reso ancora più difficoltoso dalla crisi pandemica - dichiara il presidente Mauro Ferrando - coglie in questo modo il suo obiettivo: riconsegnare a Genova e alla Liguria un evento internazionale che rappresenta un grande patrimonio, sia per quanto riguarda la promozione delle imprese del settore, liguri e italiane innanzitutto, sia come strumento di valorizzazione turistica e del territorio".

Sono stati 90 i giardini allestiti, 10 progetti di architettura del paesaggio realizzati dopo un concorso estremamente selettivo, "Micropaesaggi", più di 300 partecipanti tra grandi collettive e singole aziende, Comuni e oltre al ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al ministero della Transizione Ecologica, l'Associazione nazionale vivaisti esportatori e l'Associazione florovivaisti Italiani.

"Euroflora 2022 - ha sottolineato il direttore Rino Surace - ha ottenuto riconoscimenti da parte di tutti gli organismi nazionali e internazionali del florovivaismo". Premiati nella giornata finale i vincitori dei 257 concorsi in programma. La kermesse ha registrato un boom di contatti per il sito ufficiale rispetto all'edizione 2018 con un più 30% di visitatori unici (901mila il totale), più 45% di sessioni e più 45% di pagine viste (3 milioni e 120mila). Le visualizzazioni dei video sono state 4 milioni e 700mila. Per quanto riguarda i profili social si è registrato un incremento del 300% dei follower su Instagram passando da 3.000 ai 9.235 di oggi. La prossima edizione sarà sempre a Nervi nel 2025.