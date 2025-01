Etichette, settore in piena rivoluzione grazie all'intelligenza artificiale

L'uso dell’intelligenza artificiale (AI in inglese) sta rivoluzionando anche il settore delle etichette, come emerso dal FINAT European Label Forum 2024. Durante l’evento, i relatori Dieter Tschemernjak e Katie King hanno illustrato il potenziale dell’AI nel guidare l’innovazione, ottimizzare i processi produttivi e mantenere la competitività.

Attività strategiche – I relatori hanno sottolineato che l’intelligenza artificiale va intesa come una tecnologia per migliorare le capacità umane, non per sostituirle. “Automatizzando compiti ripetitivi, l’AI libera tempo per attività strategiche”, ha spiegato King. Secondo Tschemernjak, l’AI accelera l’analisi dei dati, la pianificazione e l’innovazione, ma le aziende che non si adattano rischiano di diventare obsolete.

Applicazioni pratiche – L'industria delle etichette può trarre vantaggio dall’AI in vari modi: automazione del design, riduzione degli sprechi, ottimizzazione delle linee di produzione e rilevamento di anomalie in tempo reale. Altre applicazioni includono campagne di marketing personalizzate e modelli di economia circolare per il riciclo.

Sfide etiche – Entrambi i relatori hanno posto l’accento sull’uso responsabile dell’AI. Trasparenza, regolamentazione e collaborazione internazionale sono essenziali per mitigare i rischi legati a privacy, bias e abuso. “La creazione di task force aziendali è cruciale per monitorare i trend e implementare le migliori pratiche”, ha detto Tschemernjak. Le recenti leggi vincolanti dell’UE rappresentano un passo avanti, ma serve un impegno globale.

Roadmap per l'implementazione – Per integrare l’AI nelle strategie aziendali, FINAT ha suggerito di:

Garantire il supporto esecutivo per le iniziative legate all’AI;

Collaborare con università, partner industriali e fornitori di AI;

Adottare politiche trasparenti sull’uso dei dati.

Altri sviluppi – Durante l'evento, sono stati citati anche progetti paralleli. How2Recycle ha annunciato il nuovo sistema di etichettatura “Plus”, con codici QR per semplificare il riciclo negli Stati Uniti a partire dal 2025. Giesecke+Devrient ha invece presentato un’etichetta intelligente “ultrasottile”, in grado di tracciare posizioni e garantire la protezione da manomissioni.

Prossimo appuntamento – Il FINAT European Label Forum 2025 si terrà dal 21 al 23 maggio ad Amsterdam, promettendo di approfondire ulteriormente il ruolo dell’AI e delle nuove tecnologie nel settore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.