Energia rinnovabile, il gruppo tedesco ABO si espande in Ungheria con un nuovo parco solare

ABO Energy, azienda tedesca con sede a Wiesbaden e specializzata nelle energie rinnovabili, ha recentemente inaugurato un parco solare da 20 megawatt in Ungheria, dopo averlo collegato alla rete. Il progetto messo in piedi nei pressi della città di Szarvas, nel sud-est del paese, è il più grande che ABO Energy abbia sviluppato e costruito nel paese magiaro fino ad oggi. L'inizio della vendita dell'energia prodotta è prevista per la prima metà del 2025.

Il percorso - ABO Energy ha iniziato a sviluppare il progetto nel 2021. Per la fine del 2023, il team locale si è assicurato il terreno, la connessione alla rete e ha ottenuto tutti i permessi. La costruzione è iniziata nel 2024 e si è conclusa a ottobre. "Siamo orgogliosi del successo di questo progetto e ringraziamo tutti i nostri colleghi per il loro grande impegno. Ringraziamo anche il comune e le autorità locali per la buona e fruttuosa collaborazione", ha affermato András Kósa, direttore generale di ABO Energy Ungheria, nel suo discorso inaugurale. La centrale solare produrrà 38.000 megawattora di energia verde all'anno, sufficienti a rifornire 12.600 famiglie.

La rete in Ungheria - Oltre al progetto di Szarvas, ABO Energy sta attualmente costruendo altri tre progetti in Ungheria. Due centrali solari vicino a Szolnok con un totale di 14 megawatt sono quasi completamente costruite e pronte per essere collegate alla rete quest'inverno. Inoltre, nella località di Karcag, nell'est del paese, è attualmente in costruzione una centrale solare da 12 megawatt e dovrebbe essere in fase di completamento meccanico a dicembre. La connessione alla rete è prevista per febbraio 2025. Oltre a queste costruzioni, ABO Energy ha venduto i diritti del progetto per la centrale solare da 250 megawatt Balotaszállás ad aprile di quest'anno. Un altro progetto solare da 9 megawatt vicino a Szakoly è in funzione commerciale da aprile e si prevede che venga venduto nel 2025.

Sviluppo nel paese - La filiale ungherese di ABO Energy è stata fondata nel 2019. Con lo sviluppo di oltre 500 MW e la costruzione parziale, il 2024 segna l'anno di maggior successo dall'ingresso nel mercato. In totale, quest'anno sono stati collegati alla rete cinque progetti. Grazie a questi successi, il team ungherese locale è cresciuto fino a oltre 25 dipendenti.