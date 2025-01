Energia, Lauro (FdI): "Nucleare non più una scelta, ma una necessità per l'autonomia dell'Italia"

La crisi energetica sta mettendo in ginocchio le imprese italiane, con bollette che raggiungono livelli insostenibili. Lilli Lauro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ribadisce la necessità di puntare sul nucleare, non più come una scelta ideologica, ma come una necessità per garantire un futuro energetico sostenibile e competitivo per il nostro Paese.

Energia nucleare – Il settore energetico italiano è in crisi. Le imprese si trovano a fronteggiare aumenti vertiginosi dei costi, con le bollette che pesano fino all'80% in più rispetto ai principali concorrenti europei, come Francia, Spagna e Germania. La situazione appare insostenibile e la ricerca di soluzioni alternative diventa urgente. Lilli Lauro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, non ha dubbi: “Il nucleare non è più una scelta, potrebbe diventare una necessità”.

Mini-reattori modulari - Lauro si riferisce ai mini-reattori modulari (SMR), una tecnologia all'avanguardia che potrebbe rappresentare una soluzione sicura, sostenibile e a costi contenuti per la produzione di energia. “Il nucleare di nuova generazione non è il nucleare del passato. È una tecnologia avanzata, sicura e indispensabile”, afferma l'esponente di FdI. Questi mini-reattori, che già diversi Paesi europei stanno implementando con successo, potrebbero ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e garantire un approvvigionamento stabile e conveniente di energia.

Superare il tabù ideologico – Un altro punto centrale, secondo la Lauro, riguarda la necessità di “rompere il tabù ideologico” che ha ostacolato il dibattito sul nucleare in Italia. “Non possiamo più ignorare questa opzione”, ribadisce Lauro, sottolineando che l’avanzamento tecnologico ha reso il nucleare di nuova generazione molto più sicuro rispetto al passato. La proposta non è solo una riflessione teorica, ma una vera e propria chiamata all’azione per affrontare la crisi energetica in modo efficace.

Conclusioni – Lilli Lauro conclude il suo intervento con un monito chiaro: “Non c’è più tempo da perdere”. Il nucleare, assieme ad altre soluzioni, secondo l'esponente di FdI potrebbe essere la chiave per risolvere la crisi energetica e garantire un futuro prospero per famiglie e imprese italiane. Il Paese è chiamato a riflettere su questa opportunità e ad affrontare con coraggio il cambiamento necessario.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.