Energia, confermata al Gruppo Hera la certificazione per la parità di genere

Il Gruppo Hera mantiene la certificazione per la parità di genere, già ottenuta nel 2023 da Bureau Veritas Italia, per le proprie 11 maggiori società. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno profuso nel creare una cultura aziendale libera da pregiudizi e attenta alle persone.

Il percorso - Fin dalle sue origini il Gruppo ha, infatti, intrapreso iniziative per promuovere la parità di genere nell’ambito della selezione e assunzione del personale, della gestione della carriera e degli sviluppi retributivi, oltre a dare vita a politiche di welfare e conciliazione, progetti di sensibilizzazione e comunicazione per favorire una cultura aziendale il più possibile inclusiva.

La crescita - Quella relativa alla certificazione per la parità di genere rappresenta una conferma importante per la multiutility, nella quale la presenza femminile si attesta sul 28%. Si registra, inoltre, una crescita costante della presenza delle donne in ruoli di responsabilità, coerente con la distribuzione dei generi: al 2023 l’incidenza del personale femminile tra i quadri e dirigenti risulta essere di circa un terzo.

Il successo - Hera si posiziona al primo posto tra le principali utility italiane per percentuale di occupazione femminile sul totale della popolazione di riferimento in un settore che è tradizionalmente maschile. Oltre alla definizione delle azioni stabilite dal processo di gestione UNI/PdR 125:2022, prassi di riferimento della certificazione, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha approvato lo scorso anno la “Politica per la parità di genere”, che definisce l’impegno dell’azienda in questo campo per garantire pari opportunità sul luogo di lavoro, e ha nominato un Comitato Guida che ne assicura l’efficace adozione.

Obiettivo inclusione - Ha, inoltre, sottoscritto la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, lanciata in Italia nel 2009, e ha costituito, nel 2011, un gruppo di lavoro di Diversity Management, composto da donne e uomini di diverse funzioni aziendali. Il continuo percorso verso l’inclusione e l’abbattimento dei pregiudizi, quindi, prosegue, in un’ottica di costante impegno al miglioramento.