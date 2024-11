Enel presenta il piano strategico 2025-2027: investimenti più alti e dividendi in crescita

Enel ha annunciato il suo piano strategico triennale per il periodo 2025-2027, con un aumento significativo degli investimenti, che salgono a 43 miliardi di euro. La maggior parte delle risorse sarà destinata al potenziamento delle reti elettriche e all'espansione delle fonti rinnovabili. Questo piano prevede anche un rialzo della politica dei dividendi, con un incremento rispetto al piano precedente. Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, ha sottolineato come la solida posizione finanziaria del gruppo permetta di intraprendere un nuovo capitolo di crescita, creando valore per azionisti e stakeholder.

Allocazione degli investimenti - Gli investimenti saranno distribuiti principalmente tra Europa e America Latina, con circa il 75% destinato all'Europa e il 25% all'America Latina e Nord America. Le risorse maggiori, pari a circa 26 miliardi di euro, saranno destinate alle reti elettriche, con un incremento del 40% rispetto al piano precedente. L'Italia e la Spagna saranno i Paesi principali beneficiari di questi investimenti, grazie a un contesto regolatorio favorevole. In particolare, circa il 78% degli investimenti nelle reti sarà concentrato in questi due Paesi, mentre circa il 22% andrà in America Latina.

Obiettivi finanziari e crescita - Enel prevede un forte incremento dell’Ebitda ordinario, che dovrebbe raggiungere tra i 24,1 e i 24,5 miliardi di euro entro il 2027, con un utile netto ordinario che salirà tra i 7,1 e i 7,5 miliardi. “Le azioni manageriali realizzate nell’ultimo anno ci hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi comunicati ai mercati e di rafforzare la solidità finanziaria del gruppo", ha commentato Cattaneo. "Possiamo così aprire un nuovo capitolo di crescita, che creerà ulteriore valore per gli azionisti e tutti i nostri stakeholder".

Dividendi in aumento - Il piano strategico prevede anche un aumento della politica dei dividendi, con un dividendo fisso minimo di 0,46 euro per azione, rispetto ai 0,43 euro indicati nel piano precedente. Questo dividendo sarà distribuito tra il 2025 e il 2027, con la possibilità di un ulteriore incremento fino al 70% dell’utile netto ordinario del gruppo. La visibilità sui risultati finanziari di Enel consente di proporre alla prossima assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo di 0,46 euro per azione, superiore rispetto al valore fissato nel piano precedente.

Una strategia orientata alla transizione energetica - Il piano strategico di Enel è pensato per accelerare la transizione energetica, concentrandosi sulle attività core e sull’allocazione flessibile del capitale. Gli investimenti in asset regolati, che garantiscono rendimenti prevedibili, saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e per il rafforzamento della resilienza delle reti elettriche, che diventeranno sempre più digitalizzate ed efficienti.