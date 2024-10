Enac firma contratto di programma con Sagat, società di gestione dell’aeroporto di Torino

Il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, e l’Amministratore Delegato della SAGAT, società di gestione dell’aeroporto di Torino, Andrea Andorno, hanno firmato oggi, 21 ottobre 2024, il Contratto di programma valido per il periodo regolatorio 2024-2027.

Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, ha espresso soddisfazione per il risultato conseguito: “Auspico che, sul solco tracciato dalle ultime sottoscrizioni contrattuali, si giunga quanto prima, a definire gli iter pendenti con gli altri soggetti gestori per finalizzare quegli investimenti diventati strategici per un generale processo di ammodernamento e sviluppo degli scali aeroportuali nazionali, anche in termini di capacità, per far fronte alla crescente domanda e alla ritrovata voglia di volare”.

Il piano degli investimenti 2024-2027 posto alla base del Contratto di Programma firmato oggi con Sagat, prevede una serie di interventi sull’aeroporto di Torino, volti a ottimizzare la capacità attraverso l’attualizzazione di progetti tesi allo sviluppo e adeguamento infrastrutturale, sia della parte airside (con rimodulazione di alcune porzioni dei piazzali di sosta aeromobili, implementazione ed efficientamento dei percorsi di imbarco walk-in e walk-out) che di quella landside (progressivo aggiornamento delle sale imbarco, dei varchi sicurezza, delle aree per accogliere al meglio il traffico passeggeri in crescita e creare spazi adatti alle distinte modalità di gestione dei voli delle compagnie legacy e low cost). Il piano contempla anche importanti investimenti nel settore security per far fronte ai più recenti aggiornamenti normativi e alle nuove esigenze operative. Il piano si distingue, in particolare, per una serie di investimenti e di innovazioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dell’infrastruttura e ridurne l’impatto ambientale.

Il Contratto di programma Enac – SAGAT è il quarto in ordine di tempo, dopo Napoli, Bologna e Alghero, a esser sottoscritto dall’Enac dalla definitiva ripresa dei volumi di traffico pre-covid.