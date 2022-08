Elezioni, Toti: "Lista unica dei moderati per semplificare un quadro già piuttosto turbolento"

di Marco Innocenti

"Avere una lista unica dei moderati nel centrodestra semplificherebbe il quadro, Italia al Centro e Noi con l'Italia sono già federati, con un marchio comune e si presenteranno insieme alle elezioni, ma Coraggio Italia e l'Udc sono partiti che hanno sostanzialmente la nostra cultura". E' la proposta lanciata dal presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti ad Agorà su Rai 3. "Credo che il fatto di presentarsi insieme possa essere una semplificazione in un quadro già piuttosto turbolento - commenta - Credo che per moderati, liberali e riformisti, chi fa politica pragmatica, l'arte del possibile dev'essere sempre la stella polare, di velleitarietà ne abbiamo già viste tante nell'ultima legislatura". L'idea di Toti sarebbe finalizzata a tentare di superare come lista collettiva la soglia del 3% a livello nazionale per avere parlamentari con la quota proporzionale