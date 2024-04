Electronic freight transport information (eFTI ): stato dell’arte del Regolamento e sperimentazione su sistema logistico italiano

Si è tenuto oggi il convegno “Stato dell’arte del Regolamento eFTI e sperimentazione sul sistema logistico italiano”, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da RAM in collaborazione con Unioncamere e Circle Group.

L’evento, ospitato da Unioncamere, è stato l’occasione per illustrare le prime attività intraprese nell’ambito del progetto eFTI4EU, che vede il MIT coinvolto come beneficiario insieme a RAM quale suo braccio operativo, ideato per attuare le disposizioni del Regolamento Europeo 2020/1056, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.

La giornata ha visto l’aggiornamento sui recenti sviluppi normativi nell’ambito dell’applicazione del Regolamento eFTI e del Protocollo e-CMR (da parte di Vincenzo Corbi, MIT), nonché la presentazione del Pilot Plan nazionale previsto nel progetto eFTI4EU (da parte di Luca Abatello, Circle), al fine condividere e aprire un dibattito sulla relativa sperimentazione nell’ambito del sistema logistico nazionale, e in particolare, nell’ambito dell’implementazione della nuova Piattaforma Logistica Nazionale.

Marco Conte – Vicesegretario di UNIONCAMERE ha aperto i lavori asserendo che “Trasporti e logistica sono settori che affrontano sfide sempre più complesse che richiedono risposte innovative e tempestive. Tra i tanti elementi che ancora rappresentano un ostacolo vi è sicuramente l’utilizzo di documenti cartacei a corredo della spedizione della merce. Il sistema camerale è da tempo a fianco delle imprese per sostenerle nella trasformazione digitale in ogni settore economico e il Regolamento eFTI ha proprio l’obiettivo di favorire e semplificare la comunicazione degli operatori con le amministrazioni pubbliche”

Maria Teresa Di Matteo – Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione MIT, con il suo intervento ha ribadito l’importanza della logistica per lo sviluppo del Paese ed ha evidenziato che il processo di digitalizzazione è in corso di realizzazione da parte del Ministero anche grazie ai fondi del PNRR, iniziativa strategica che dovrà passare necessariamente attraverso il confronto con le imprese del settore.

Ha chiuso i saluti istituzionali Davide Bordoni, Amministratore Unico di RAM dichiarando: “250 milioni di euro, stanziati dal progetto M3C2 per la digitalizzazione della logistica è il più grande progetto del PNRR di investimento immateriale, nonché una scommessa su cui il MIT e l’Europa puntano molto. Grazie al Ministro Matteo Salvini e alla dott.ssa Di Matteo, come Capo Dipartimento, che danno fiducia a RAM che opera costantemente a fianco del MIT rendendo operativi progetti e priorità del Ministero”.

Nel corso della giornata si è svolta anche una tavola rotonda istituzionale, moderata dal Direttore Francesco Benevolo di RAM a cui hanno partecipato Luca Pentrella del MIT Stefania Coppola di Capitanerie, Diego Cavallero del Polo Strategico Nazionale e Antonello Fontanili di Uniontrasporti.

Infine, la parola è stata data alla Associazioni di Categoria che hanno espresso il loro punto di vista, in termini di proposte progettuali, relativamente al rafforzamento della capacità competitiva del sistema logistico nazionale, nonché per la definizione della roadmap nazionale di digitalizzazione della catena logistica e per l’implementazione del Pilot nazionale eFTI.

Al termine, anche una sessione a porte chiuse a cui hanno preso parte MIT, RAM, ADM, Capitanerie corpi di polizia e Circle per riprendere le fila di quanto discusso nel corso del precedente evento del 6 dicembre 2023 e confrontarsi in maniera operativa sulle imminenti azioni da intraprendere per l’attuazione del Regolamento eFTI.