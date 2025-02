Disagi per i lavori a Fincantieri, Assoutenti convoca un'assemblea

I lavori di ampliamento nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente stanno causando significativi disagi agli abitanti della zona. Rumori intensi, vibrazioni e danni strutturali alle abitazioni sono tra le principali lamentele dei residenti. Per affrontare la situazione, Assoutenti ha indetto un'assemblea pubblica per martedì 4 febbraio alle ore 18:00 presso Palazzo Fieschi, in via Sestri 34. L'obiettivo è costituire un comitato di cittadini danneggiati che, insieme all'associazione, possa interfacciarsi con l'Autorità Portuale e le imprese coinvolte nei lavori.

Proteste – Durante due recenti assemblee promosse dal Comune di Genova, i cittadini hanno espresso forti preoccupazioni riguardo agli effetti collaterali dei lavori in corso. L'amministrazione comunale ha indicato l'Autorità Portuale come principale responsabile dell'opera. Assoutenti sottolinea la necessità di unire le forze per evitare costosi contenziosi legali e ottenere risarcimenti adeguati per i danni subiti.

Dialogo – Furio Truzzi e Rosanna Stifano, presidenti di Assoutenti Liguria e Genova, lanciano un appello al Commissario Straordinario Massimo Seno e al Commissario Aggiunto Alberto Maria Benedetti per instaurare un dialogo costruttivo. Ricordano l'esperienza positiva del 2012, quando, a seguito di danni causati da microcariche esplosive utilizzate per dragare le acque del porto, fu raggiunto un accordo con l'allora presidente Merlo che permise di risarcire oltre 300 famiglie del centro storico. "Gli abitanti di Sestri meritano lo stesso trattamento e di vedere riconosciuti i propri diritti", affermano Truzzi e Stifano.

Assemblea – L'incontro del 4 febbraio mira a costituire un comitato che rappresenti gli interessi dei residenti danneggiati. Assoutenti intende collaborare con le autorità competenti per garantire che i lavori proseguano nel rispetto delle persone e delle loro proprietà, adottando tutte le misure necessarie per mitigare gli attuali disagi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.