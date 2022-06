Diga di Genova e aumento dei costi, Bucci: "Revisione del bando? Costruttori capiscano il momento e ci aiutino"

di Marco Innocenti

E sulla nuova Giunta: "E' già pronta al 90%. Ho parlato davvero con tutti e la prossima settimana daremo l'annuncio ufficiale"

"La Giunta è già pronta al 90%". Così Marco Bucci a margine della presentazione della "Genoa Entrepreneurship School", il corso estivo di accelerazione organizzato da Unige e rivolto a studenti che vogliono specializzarsi per diventare futuri imprenditori. Il sindaco di Genova è tornato ad assicurare che "i tempi per la composizione della Giunta saranno rispettati. Abbiamo incontrato tutti, sia dal vivo che da remoto e la prossima settimana daremo l'annuncio ufficiale".

L'evento è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sulla nuova Diga Foranea, visto che fra 10 giorni appena scade il termine per la presentazione delle offerte e qualcuno, i costruttori in primis, chiede la revisione del bando alla luce dell'aumento dei costi. Il sindaco però smorza le preoccupazioni: "C'è preoccupazione su tutti i bandi e su tutti i cantieri, anche quelli che sono già in corso. L'aumento dei costi va a colpire le aziende e noi sappiamo cosa dobbiamo fare in funzione di quello che ha detto il governo. C'è il discorso del 20% e ci sono tutte le possibilità per arrivare a una soluzione conveniente ma è chiaro che bisogna farlo con i tempi stabiliti dal governo. Noi non possiamo fare qualcosa di diverso da quello che dice l'amministrazione. Ci aspettiamo che i costruttori e gli imprenditori capiscano questo e ci aiutino. Il periodo è quello che è per tutti e non è che possiamo fare delle eccezioni ma non abbiamo mai lasciato per strada nessuno. Se collaboriamo, da un lato e dall'altro, riusciamo ad arrivare in fondo. Timore per una gara a vuoto? Io penso di no perché credo che nessuno vorrà perdere un'opportunità come quella della Diga".