Depositi chimici, la posizione del Pd: "Bucci ha sbagliato nel merito e nel metodo"

di Edoardo Cozza

Il segretario D'Angelo: "Nella maggioranza c'è chi smentisce l'amministrazione, ma noi lo dicevamo da tempo: Ponte Somalia non è il luogo adatto"

Depositi chimici di Genova da Multedo a Ponte Somalia: una strada che sembra tracciata, tanto che venerdì sarà presentato il cronoprogramma dei lavori anche se bisogna aspettare l'avallo del consiglio superiore dei lavori pubblici, passaggio obbligato dopo il via libera del comitato di gestione dell'autorità portuale. Intanto però il Partito Democratico genovese interviene a gamba tesa sulla decisione fortemente difesa dall'amministrazione comunale. D'Angelo, segretario dei dem, commenta così a Telenord: "Abbiamo sentito le parole di Rixi (parlamentare della Lega, ndr) che vanno a smentire le scelte del sindaco Bucci e consolidano la posizione del Pd sull'argomento e cioè che la scelta di Ponte Somalia è sbagliata nel metodo, perché non c'è stato il coinvolgimento di tutte le parti in causa, e cioè dei cittadini di Sampierdarena, ma anche nel merito, perché il trasloco lì rischia di avere un impatto negativo sull'operatività e sullo sviluppo del porto".

D'Angelo continua nella sua disamina: "Il voto in AdSP ha valore significativo basso in termini decisionali, ma ha avuto più impatto sull'impostazione dell'amministrazione che decide senza conoscere le realtà terriotali. Il Partito Democratico sa che un tipo di scelta va condivisa con tutti e quella soluzione non è adeguata, serve un'altra scelta, per rendere meno impattante questo trasferimento dei depoisiti sulla vita dei cittadini e sul lavoro in porto".