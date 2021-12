Depositi chimici a Genova, il 15 dicembre assemblea a Multedo con il sindaco Bucci

di Edoardo Cozza

L'incontro si chiamerà "Secondo tempo: la decisione": sembra ormai prossimo il dislocamento dei depositi Superba e Carmagnani a Sampierdarena

Si terrà il 15 dicembre alle 21 l'assemblea pubblica voluta dai comitati di Multedo per fare chiarezza sul progetto di dislocamento dei depositi costieri delle aziende chimiche Superba e Carmagnani.

L'assemblea, alla quale parteciperà anche il sindaco di Genova Marco Bucci, si intitola "Secondo tempo: la decisione". Questo perché nelle ultime settimane è diventato quasi certo il luogo scelto dalle società e dall'amministrazione civica per spostare dall'attuale collocazione, troppo vicino alla case del ponente, il cosiddetto petrolchimico. L'opzione alternativa a Multedo, al momento, sarebbe infatti quella di un terminal portuale, ponte Etiopia.

"Sono previsti interventi di tutte le istituzioni che hanno avuto un ruolo nella decisione e che avranno la responsabilità della realizzazione di questo progetto ormai atteso da decenni - si legge nel comunicato stampa del comitato Multedo per l'ambiente - il sindaco di Genova, Marco Bucci, informerà la cittadinanza di Multedo della decisione di delocalizzazione dei depositi di Carmagnani e Superba in una nuova area in ambito portuale".

L'assemblea pubblica si terrà negli spazi del West Beach di Traversa Ronchi Ponente a Multedo, ma prima di questa ce ne sarà un'altra, quella convocata per il 10 dicembre dal presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi. A Sampierdarena, infatti, la soluzione ponte Etiopia non piace affatto.