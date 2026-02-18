Crisi Amt: indagati rinunciano all'interrogatorio

Hanno fatto sapere che si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere e così gli interrogatori sono saltati. E' l'ultimo aggiornamento nell'inchiesta sul dissesto finanziario della Amt, l'azienda municipalizzata dei trasporti di Genova.

Nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso a comparire quattro ex componenti del consiglio di amministrazione: Enzo Sivori, Sabina Alzona, Manuela Bruzzone e Giorgio Canepa (difesi dagli avvocati Andrea Andrei, Massimo Boggio ed Enrico Moscatelli).

Mentre l'ex presidente e poi direttrice generale dell'azienda di trasporto pubblico Ilaria Gavuglio (difesa dagli avvocati Raffaele Caruso e Andrea Ganzer) era stata solo indagata e i suoi uffici perquisiti dagli investigatori della guardia di finanza. Il pm Marcello Maresca e il procuratore capo Nicola Piacente avevano aperto un fascicolo per bancarotta con aggravamento del dissesto legato al falso in bilancio iscrivendo i cinque.

Le indagini adesso proseguono con l'analisi dei telefoni, pc e documenti cartacei sequestrati negli uffici nella sede di Amt in via Montaldo e nello studio privato da commercialista della Gavuglio a Corte Lambruschini.

L'inchiesta era partita a novembre dopo i primi articoli apparsi sulla stampa sulle accuse formulate dal nuovo consiglio di amministrazione di Amt alla ex presidente. Gli investigatori hanno acquisito i bilanci dal 2020 al 2023 ma anche l'ultimo approvato, quello del 2024. La stessa Procura aveva chiesto il fallimento di Amt a dicembre per un buco da 200 milioni, prima della decisione della giudice Chiara Monteleone di dare il via libera alla composizione negoziata della crisi, una procedura che di fatto mette Amt al riparo delle istanze dei creditori.

